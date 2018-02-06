وزير النفط الكويتي: طاقتنا الإنتاجية ستصل إلى 225ر3 مليون برميل يوميا مارس المقبل

الكويت 6 - 2 -2018م (كونا) - قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي بخيت الرشيدي إن الطاقة الإنتاجية لدولة الكويت من النفط ستصل مع نهاية شهر مارس المقبل إلى 225ر3 مليون برميل يوميا.

وأضاف الرشيدي في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا)اليوم الثلاثاء أن حجم الصادرات الكويتية من النفط الخام يبلغ نحو 1ر2 مليون برميل يوميا في حين يبلغ حجم الإنتاج اليومي نحو 7ر2 مليون برميل تماشيا مع اتفاق خفض الإنتاج بين منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وكبار المنتجين من خارجها.

وذكر أن اتفاق المنتجين من داخل (أوبك) وخارجها لخفض الإنتاج الذي دخل حيز التنفيذ في شهر يناير 2017 ساهم في دعم جهود استعادة توازن الأسواق مما انعكس إيجابا على أسعار النفط التي ارتفعت في الفترة الماضية إثر التحسن في ميزان الطلب والعرض في الأسواق.

وأوضح أن الاتفاق أثبت فعاليته في ضبط إيقاع ميزان الطلب والعرض باتجاه تحقيق التوازن في الأسواق مؤكدا أنه ستتم مراجعة أساسيات السوق في المؤتمر الوزاري ل(أوبك) في شهر يونيو المقبل.