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افتتاح أعمال المنتدى الإفريقي التونسي للاستثمار

التاريخ : 06-02-2018 - 02:35:00 مساءً
تونس 6 -2-2018م(العمانية) - انطلقت اليوم بتونس أعمال المنتدى الافريقي التونسي للاستثمار بعنوان / الاستثمار في افريقيا "فيتا 2018" / بمشاركة أكثر من 500 مسؤول وخبير اقتصادي افريقي.
وتطمح تونس لاقتحام السوق الافريقية التي تبلغ قيمتها اكثر من ألفي مليار دولار وتخطط لبلوغ مبادلات تجارية مع القارة السمراء تساوي 10 في المائة من مجمل مبادلاتها التجارية.
ويتضمن جدول أعمال المنتدى الاقتصادي جلسة نقاشية حول السياسات الحكومية في مجال الاستثمار فضلا عن تدارس الملفات التنموية بأفريقيا التي تتعلق بالمبادلات التجارية في القارة الأفريقية وتمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
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