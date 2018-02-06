رئيسا المجلس التشريعي و الجهاز القضائي بالنيل الأبيض يبحثان القضايا المشتركة بينهما

كوستي في 6 - 2 - 2018م ( سونا ) - إلتقى الأستاذ إسماعيل نواي السيد رئيس المجلس التشريعي بمكتبه ظهر اليوم بمولانا محمد طاهر نوري رئيس الجهاز القضائي بالولاية ، وبحث اللقاء التعاون بين السلطات التشريعية و التنفيذية والقضائية والتعرف علي المؤسسات بالولاية ،

ورحب رئيس المجلس برئيس الجهاز القضائي الجديد مؤكدا تعاون كافة الأجهزة مع بعضها البعض لتحقيق العدالة ، وقال إن المجلس يطلع بدوره في قضايا المواطنين وفقا لاختصاصاته في مجالات التشريع و الرقابة والتعبئة العامة.وأضاف أن المجلس يسعى للاهتمام بمعاش الناس وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

من جانبه أكد مولانا محمد طاهر استقلالية القضاء وتحقيق العدالة، وعبر عن شكره لرئيس المجلس وبقية المؤسسات العاملة بالولاية لما وجده من ترحيب في ولاية النيل الابيض.