والي كسلا يستقبل قافلة الدعم المعنوي لقوات الدعم السريع

كسلا في 6-2-2018م (سونا) - استقبل والي كسلا الأستاذ آدم جماع آدم وعدد من قيادات حكومة الولاية بامانة حكومة الولاية قافلة الدعم المعنوي التي سيرتها قوات الدعم السريع دائرة التوجيه والخدمات برئاسة العقيد ركن الدكتور عبد الرحمن الجعلي الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع مدير دائرة التوجيه والخدمات وستقوم القافلة بتقديم محاضرات دينية ومناشط ثقافية ورياضية ولقاءات جماهيرية وتوزيع معينات دعوية في الفترة من الخامس وحتي العشرين من الشهر الجاري وأوضح الوالي أن القافلة تمثل اضافة جديدة للقوات المسلحة بالولاية وتأتي من قوات نظامية بان يكون لها شراكة مجتمعية وايضا تمثل درسا جديدا لاهل السودان ان الدعم السريع يعمل في تنمية المجتمع وفق رؤى جديدة وايضا رسالة اخري قوية من كل انواع الاسلحة للمجتمع المحلي والعالمي والمعارضة السودانية لحماية الارض وتنمية البشر بالاضافة لإسكات أصوات المخذلين واضاف الوالي ان القافلة تدعو الجبهة الداخلية بالولاية للاسناد الشعبي لهذه القافلة في ظل احداث وتداعيات شهدتها الولاية داعيا الى توثيق هذه المبادرات والمشاركات والارث ورصده في تاريخ المؤسسات العسكرية السودانية مضيفا ان المؤسسات العسكرية أصبحت جزءا من برامج التنمية بالبلاد.

ووجه الوالي بتخصيص بعض برامج القافلة لاستهداف معسكرات اللاجئين وتغطية كافة محليات الولاية معربا عن اعتزازه عن أي عمل ايجابي تقوم به قوات الدعم السريع.

من جانبه اوضح الجعلي ان القافلة جاءت للولاية بدعم من قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دلقو في ظل اهتمامه بالولاية وانسانها وعمل قوات الدعم السريع وقال ان القافلة جاءت وهي تحمل اهدافا سامية بعد ان تحقق الامن علي ارض الولاية ورسالة ذات ابعاد أخرى للأعداء مؤكدا في ذات الوقت جاهزيتهم لتقديم الغالي والنفيس فداء للوطن مشيرا الى الانجازات التي قدمتها قوات الدعم السريع في مجال المشاريع في كل ولايات السودان التي تعكس الوجه الاخر للدعم السريع.

واضاف اننا اتينا للولاية لازاحة الصورة النمطية لاعداء الداخل والخارج وان نكون سندا وعونا مع الآخرين لسد الثغرة الشرقية مؤكدا بان السودان لن يؤتي من قبلها واستعرض محاور عمل القافلة في العمل الثقافي والرياضي والاجتماعي لتحقيق شعار "جيش واحد شعب واحد" بالاضافة للعمل الدعوي باستهداف المساجد واماكن التجمعات وتوزيع بعض المصاحف ضمن مشروع كتاب الله يوحدنا الذي يستهدف طباعة وتوزيع 100 الف نسخة فضلا عن ببعض الخلاوي فضلا عن القيام بزيارات لمستشفيات الاطفال والتوليد والسرطان وبعض الاسر المتعففة والمدارس وقيادات الادارة الاهلية.

من جانبه أكد وزير التربية والتعليم ادريس عبد الرحمن الحاج رئيس اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار أهمية التنسيق والترتيب الجيد مع الجهات ذات الصلة لانجاح برنامج القافلة مشيرا الي وقفة مواطني الولاية مع القافلة وعكس الصورة السالبة للاعداء الذين يريدون زعزعة المجتمع .

وشدد اللواء ركن محمود بابكر همد قائد الفرقة الحادية عشر مشاه علي اهمية الدقة وتحري الصدق واخذ المعلومة من مصادرها خاصة مايشاع في مواقع التواصل الاجتماعي بما يتسبب بأضرار على مجتمع الولاية.

