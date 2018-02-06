البشير ودبي يشرفان مؤتمر الحدود بالجنينة



الخرطوم 6-2-2018 م (سونا) - يشرف رئيس الجمهورية المشير عمر البشير والرئيس التشادي ادريس دبي فاتحة اعمال مؤتمر الحدود بين السودان وتشاد الذي سيعقد يومي 21 و22 فبراير الجاري بولاية غرب دارفور .

واطمأنت اللجنة العليا للمؤتمر خلال اجتماعها اليوم بالقصر الجمهوري برئاسة نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن على ترتيبات قيام المؤتمر من خلال تقرير اللجنة المكلفة بالمؤتمر والوفد الرئاسي الذي زار تشاد وقدم الدعوة للرئيس إدريس دبي لحضور الموتمر .

واوضح والي ولاية غرب دارفور فضل المولي الهجا في تصريحات صحفية أن الموتمر سيناقش عددا من القضايا الاقتصادية والثقافية والامنية بالتركيز على تطوير تجربة القوات المشتركة بين البلدين التي عززت الامن على الحدود .

واكد الهجا أن ولاية غرب دارفور قد اكملت استعداداتها لاستضافة المؤتمر الذي ينعقد في ظروف مهمة ويعد نقلة كبيرة في مسيرة تطوير علاقات السودان وتشاد.

