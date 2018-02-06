مجلس احزاب الوحدة الوطنية يدعو لإحاطة المواطنين بالمعالجات الاقتصادية

الخرطوم في 6-2-2018 (سونا) - دعا مجلس احزاب الوحدة الوطنية الجهات العليا في الدولة لاحاطة المواطنين واطلاعهم على التدابير والجهود المبذولة لمعالجة اوضاعهم المعيشية الراهنة. ودعا الامين العام للمجلس عبود جابر في تصريح لوكالة السودان للأنباء الى تضافر الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة التحدي الاقتصادي الراهن كواجب وطني مطلوب مع اعطاء اولوية للفئات المحتاجة من ذوي الاحتياجات الخاصة والدخل المحدود والفقراء والمساكين. مطالبا القوى السياسية المختلفة ببذل ما يمكن من جهود تجاه الاهتمام بالشرائح الضعيفة.

وامن على السياسات والتوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء والمؤسسات الوطنية بشأن معالجة الوضع الاقتصادي ومسألة معاش الناس بالاضافة الى المواجهات الاحترازية لمحاربة التهريب، مشيراً إلى اهمية ضبط الحدود.

