القوات المسلحة و قوات الدعم السريع تؤكد استقرار الأوضاع الأمنية بالحدود الشرقية



الخرطوم في 6-2 -2018 م(سونا) - اكدت القوات المسلحة وقوات الدعم السريع استقرار الاوضاع الامنية على الحدود الشرقية وقالت إن السودان جاهز لأي عمل عدائي بالمنطقة في وقت ارسلت رسالة للاعداء بأن الجيش وقوات الدعم السريع في خندق واحد لمواجة اي عدوان بشرق السودان. وقال قائد الفرقة 11 كسلا اللواء محمود همت خلال استقباله قافلة الدعم السريع الى الولاية ان السودان لن يؤتى من البوابة الشرقية. واضاف ان الجيش وقوات الدعم السريع لهم بالمرصاد ودعا الى تفويت الفرصة على ما سماهم باعداء الوطن الذين ينشطون في وسائل التواصل الاجتماعي ويحاولون تشويه صورة قوات الدعم السريع وطالب بدحض الاشاعات .

وقال الذي يتم في الوسائط الاعلامية يعكس آراء سالبة واعتبر قافلة الدعم السريع تصحيحا للمفاهيم.

من جانبه سخر الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العقيد د. عبد الرحمن الجعلي من ما سماهم بخفافيش الليل والمندسين الذين يروجون الاكاذيب والاشاعات ضد قوات الدعم السريع مستخدمين في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي قال نحن لهم بالمرصاد وقال" جئنا لتحقيق الامن والاستقرار" واضاف أن قوات الدعم السريع تعمل جنبا الى جنب مع القوات المسلحة، مشيرا الى النجاحات الكبيرة التي حققتها في مكافحة التهريب وتجارة البشر و المخدرات .

