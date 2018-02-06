تشريعي النيل الأزرق يجيز قانون الحكم المحلي لسنة 2017

الدمازين في2018/2/6 (سونا) - أجاز المجلس التشريعي - في جلسته اليوم - برئاسة الأستاذ سراج حمد عطا المنان رئيس المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والحكم المحلي حول مشروع قانون الحكم المحلي لولاية النيل الأزرق لسنة 2017م مرحلتي القراءة الثالثة والرابعة (الأخيرة ) الذي أودعه الدكتور عبد الرحمن بلال بلعيد؛ نائب الوالي في منضدة المجلس مؤخرا.

واستعرض مولانا محمد آدم أحمد آدم رئيس اللجنة أهداف القانون أبرزها تمكين المواطنين من المشاركة السياسية والرقابة على الأداء العام لمؤسسات الحكم المحلي وتقليل التكلفة الإدارية وتقصير الظل الإداري وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية بجانب المحافظة على الوحدة القومية، بالإضافة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع المتوازن للموارد وتدريب القيادات المحلية والنهوض بالمجتمعات المحلية واحترام الإرادة وحرية الانتخابات.

وأكد أعضاء المجلس - فى مداولاتهم - أهمية القانون، مؤمنين على ما جاء في تقرير اللجنة المختصة وتمت إجازة القانون بالأغلبية .

