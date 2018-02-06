عجيمي :يشيد بجهود ولاية النيل الأزرق في تنفيذ مخرجات الحوار ودعم قضية السلام

الدمازين في 6/2/2018 ( سونا ) - اشاد البروفيسور عبد اللطيف عجيمي وزير الزراعة والغابات رئيس وفد لجنة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار لولاية النيل الأزرق بالتوافق السياسي بين القوى السياسية وما تم تنفيذه من مخرجات للحوار الوطني بالولاية .

و اكد عجيمي خلال الاجتماع المشترك مع مجلس وزراء ولاية النيل الأزرق والمدراء العامين للوزارات والمحليات لمتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني اليوم بمقر رئاسة الولاية اكد دعم استراتيجية الولاية في القطاع الزراعي من خلال رفع قدرات المنتجين وإدخال التقانات الحديثة بما يسهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية فضلا عن العمل على فتح الطرق الريفية لربط مناطق الإنتاج بالأسواق المحلية والاهتمام بالتدريب التحويلي

واشار إلى ان القرارات الأخيرة التى اتخذتها الدولة من إعفاءات جمركية وضريبية لمدخلات الانتاج الزراعي تعزز من قدرات المنتجين وتسهم في زيارة الرقعة الزراعية، معلنا عن تنفيذ مشروع (رواد العمال الشباب) بتمليك حاضانات للشباب بالنيل الأزرق بتمويل من بعض المؤسسات التمويلية موصحا أن هذا المشروع يستهدف تمويل 2000 شاب وشابه على مستوى ولايات البلاد كافة.

من جانبه أكد الأستاذ حسين يس حمد تقدم الولاية في تنفيذ مخرجات توصيات الحوار الوطني في مختلف المستويات. ونوه إلى ان حكومة الوفاق الوطني بولايته جاءت مكونة من (6) أحزاب و حركة مسلحة كما شهد المجلس التشريعي بالولاية اضافة (7) مقاعد في إطار إنفاذ مطلوبات الحوار الوطني على المستوي التشريعي.

وجدد والي ولاية النيل الازرق الاهتمام بالسلام كقضية محورية، مشيرا إلى ان الولاية تبذل جهودا كبيرة في هذا الصدد من خلال تكوين معتمدية لرئاسة شؤون السلام من أجل العودة الطوعية وإعادة التوطين والإعمار،

وقال ان الولاية شهدت ثورة تنموية بفضل استباب الأمن والاستقرار لاسيما مناطق العودة الطوعية التى شهدت نشاطا مكثفا في مجالات التعدين والزراعة، منوها إلى تواصل الولاية مع إقليم بني شنقول مع الجارة اثيوبيا بما يخدم حماية المصالح وتبادل المنافع بين الجانبين، وقال حسين إن ولايته قامت بفتح عدد من نوافذ البيع المنخفض في جميع محليات الولاية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بهدف ضبط أسعار السلع بالأسواق .

من جهته دعا اللواء عمران يحي يونس وزير الدولة بديوان الحكم الاتحادي الأحزاب المشاركة في حكومة الوفاق الوطني بالولاية الى تنوير قواعدها بما تم تنفيذه من توصيات لمخرجات الحوار الوطني واشاد عمران بجهود الولاية في تحقيق السلام ودعم برامج العودة الطوعية .

