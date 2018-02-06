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أخبار محلية - اقتصادية

(التعاون الدولي) تبحث كيفية الاستفادة من موارد الدعم الخارجي

التاريخ : 06-02-2018 - 04:53:00 مساءً
الخرطوم 6-2-2018 (سونا) - رأس وزير التعاون الدولي الأستاذ إدريس سليمان الاجتماع الموسع بالوزارة الذي ضم ممثلي وزارات القطاع الاقتصادي بحضور الدكتورة سمية اكد وزيرة الدولة.
وقال الوزير إن الاجتماع بحث كيفية الاستفادة من موارد الدعم الخارجي ووضع أولويات المشروعات التي يتوقع تمويلها عبر منظومة الايقاد او الكوميسا في إطار التكامل الإقليمي، ودعا الوزير الجهات ذات الصلة لضرورة تحديد أولويات السودان من برامج ومشروعات والعمل على إعداد الدراسات العلمية المطلوبة وفق المواصفات .
من جانبها نادت دكتورة سمية اكد ضرورة تسريع الخطى وذلك من خلال استكمال المطلوبات من اجل الاستفادة من الموارد وضرورة تعظيم الاستفادة خاصة وأن السودان لم يستفد الفائدة العظمى من تلك الموارد المخصصة من الاتحاد الأوربي والتكامل الاقليمي، واشارت إلى ان هناك دولا استطاعت أن تستفيد من مبالغ ضخمة وانزالها لبرامج تنموية لصالح شعوبها .
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