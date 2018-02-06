60 مليون جنيه تمويل تكملة مطار زالنجي بولاية وسط دارفور

الخرطوم 6-2-2018 م (سونا)- تم اليوم بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التوقيع على عقد تمويل مشروع تكملة مطار زالنجي بولاية وسط دارفور بمبلغ 60 مليون من بنك امدرمان الوطني بضمان من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، ووقع عن وزارة المالية عبدالله ابراهيم وكيل التخطيط الاقتصادي بالوزارة ، وعن شركة السودان القابضة مديرها صلاح الدين سلام مهنا ، بحضور اسامة الماحي المستشار القانوني بالوزارة .

وأوضح دفع الله حسين علي دينار معتمد شوؤن الرئاسة بولاية وسط دارفور ممثل الوالي انه تم التصديق علي تمويل المطار من رئيس الجمهورية ، مبيناً ان المطار يمثل أهمية كبري للولاية من ناحية الصادر والتعدين والسياحة لقربه من جبل مرة وربط مناطق الانتاج بالاستهلاك ، وتتضمن تكملة المطار اكمال المدرج والسور وسيتم افتتاح المطار في أبريل القادم.

ومن جانبه تناول صلاح الدين سلام مهنا مدير شركة السودان القابضة التوقيع علي تمويل تكملة مناطق الحركة بالمطار ، مشيرا إلى إن العمل في المطار بدأ منذ فترة طويلة وتمت سفلتة 2000 متر ، وسيكتمل العمل بالمطار خلال شهرين.

