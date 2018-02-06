الاسترليني يستأنف الهبوط ويسجل أدنى مستوى في 3 أسابيع أمام الدولار



لندن 06-02-2018م (رويترز) - استأنف الجنيه الاسترليني الهبوط يوم الثلاثاء مسجلا أدنى مستوياته في أسبوعين مقابل الدولار الصاعد أمام العملات الرئيسية، حتى رغم حذر المستثمرين في دفع العملة البريطانية إلى المزيد من التراجع قبل اجتماع بنك انجلترا المركزي هذا الأسبوع.



وأسواق العملات هادئة نسبيا مقارنة مع أسواق الأسهم التي تعاني انخفاضات لرابع جلسة على التوالي ومع هبوط المؤشر فايننشال تايمز للأسهم البريطانية حوالي 2 بالمئة متراجعا لسادس جلسة على التوالي.



لكن مع تعافي الدولار من مستويات منخفضة في التعاملات المبكرة، تراجع الجنيه الاسترليني عن مستوى 1.39 دولار للمرة الأولى منذ الثاني والعشرين من يناير موسعا خسائره إلى حوالي 3 بالمئة منذ أن سجل ذروة عند 1.4346 دولار في الخامس والعشرين من يناير ومنخفضا 2.7 بالمئة منذ يوم الجمعة في أسوأ أداء في ثلاثة أيام منذ أكتوبر 2016 .



وفي مقابل اليورو انخفض الاسترليني 0.3 بالمئة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 89.0 بنسا.



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