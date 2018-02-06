بتكوين تواصل النزيف وتنزل عن 6 آلاف دولار



لوكسمبورغ 06-02-2018م (وكالات) - هبطت عملة بتكوين 13% لتنزل عن ستة آلاف دولار اليوم الثلاثاء وتخسر بذلك أكثر من نصف قيمتها منذ بداية 2018، في حين سجلت عملات رقمية أخرى خسائر حادة هذا.



وتراجعت بتكوين على منصة بتستامب في لوكسمبورغ إلى 5920 دولارا مسجلة أدنى مستوياتها منذ منتصف نوفمبر المنصرم، لكنها تعافت قليلا لاحقا، وسجلت عملات رقمية أخرى خسائر حادة أيضا هذا الأسبوع.



وانخفضت بتكوين بشدة في الجلسات الأخيرة وسط مخاوف من إجراءات تنظيمية صارمة في السوق الوليدة.



وبلغ سعر بتكوين -العملة الرقمية الأشهر بالعالم- أمس الاثنين سبعة آلاف و15 دولارا بإجمالي قيمة سوقية قدرها 104 مليارات دولار.



وكانت العملة الافتراضية بلغت ذروتها عند نحو عشرين ألف دولار في ديسمبر الماضي.



وتراجعت العملة الافتراضية إيثيريوم إلى 609 دولارات اليوم نزولا من إغلاق أمس الاثنين البالغ 731 دولارا بإجمالي قيمة سوقية بلغت 69 مليار دولار.



وكثفت بنوك أميركية وبريطانية كبرى منذ الأسبوع الماضي إجراءاتها لمنع تداول العملات الافتراضية، وأعلنت حظرها لاستخدام بطاقات الائتمان الخاصة بها في شراء العملات الرقمية.



ومن أبرز البنوك الأميركية التي حظرت استخدام بطاقات الائتمان في شراء تلك العملات بنك أوف أميركا و جي بي مورغان وسيتي غروب وكابيتال وان وديسكفر إضافة إلى بنك لويدز في بريطانيا.



وكان محللون في بنك سيتي توقعوا أن تخسر بتكوين الكثير وأن يجري تداولها بين 5605 دولارات و5673 دولارا.



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