الطلب على الذهب بالإمارات عند أدنى مستوى



دبي 06-02-2018م (وكالات) - قال مجلس الذهب العالمي إن الطلب على المعدن النفيس في الإمارات انخفض العام الماضي إلى أدنى مستوى في عشرين عاما.



وأوضح تقرير للمجلس أن هذا الانخفاض هو للعام الرابع، وأن المشتريات تراجعت بنسبة 2% إلى نحو 43 طنا.



وهبط طلب الفرد في الإمارات على الذهب إلى نحو خمسة غرامات في العام الماضي مقارنة بنحو تسعة غرامات في 2013، وهي الفترة ذاتها التي تراجعت فيها أسعار النفط من نحو 108 دولارات للبرميل إلى 55 دولارا.



وارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في ظل الاتجاه النزولي للأسهم العالمية الذي دفع المستثمرين للجوء إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب.



وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1342.95 دولار للأوقية في التعاملات الصباحية اليوم بعد أن زاد 0.5 % أمس الاثنين.



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