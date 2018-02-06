احتياطي تونس الأجنبي عند مستويات حرجة



تونس 06 -02-2018م (وكالات) - أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي اليوم الثلاثاء أن احتياطي البلاد من العملة الأجنبية واصل هبوطه إلى مستويات حرجة لا تكفي إلا واردات 84 يوما للمرة الأولى منذ 2003.



وكشفت البيانات أن الاحتياطي بلغ 11.887 مليار دينار (4.98 مليارات دولار) يوم الخامس من فبراير الحالي بما يكفي لتلبية واردات 84 يوما مقارنة مع 101 يوم بالفترة نفسها من العام الماضي.



وكانت احتياطات النقد الأجنبي قد بلغت الشهر الماضي 12.306 مليار دينار (5.12 مليارات دولار) بما يعادل واردات 89 يوما.



ويقول محللون إن هذا المستوى الحرج للاحتياطي يهدد قدرة البلد على تسديد ديونه واستيراد بعض المواد مثل الطاقة والأدوية والغذاء.



ويأتي تآكل احتياطي تونس من العملة الأجنبية بسبب تنامي العجز التجاري وتراجع عائدات السياحة نسبيا مطلع العام الحالي.



ونهاية 2017 بلغ العجز التجاري مستوى قياسيا عند 6.25 مليارات دولار. وفي الشهر الأول من 2018 تراجعت أيضا عائدات السياحة إلى 104 ملايين دينار مقارنة مع 132 مليونا بالفترة نفسها من العام الماضي.



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