أرباح بنك بي.إن.بي باريبا تتراجع في الربع/4 لكنه يرفع هدف 2020



باريس 06-02-2018م (رويترز) - رفع بنك بي.إن.بي باريبا قليلا هدفه للربحية في 2020 بدعم من تحسن الاقتصاد الأوروبي، بالرغم من أن أرباحه الفصلية تراجعت قليلا لتأتي دون التوقعات بسبب ارتفاع التكاليف والمخصصات المرتبطة بعميلين من الشركات.



وتراجع صافي ربح البنك الفرنسي إلى 1.43 مليار يورو (1.8 مليار دولار) في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع 1.44 مليار قبل عام، ليأتي دون تقديرات المحللين في استطلاع لرويترز والذين توقعوا 1.59 مليار يورو.



وانخفضت الإيرادات 1.2 بالمئة إلى 10.53 مليار يورو، في حين توقع المحللون 10.47 مليار.



وحدد بي.إن.بي باريبا توزيعات لعام 2017 بواقع 3.02 يورو للسهم، بزيادة 11.9 بالمئة عن العام الماضي.



وأكد أكبر بنك فرنسي هدفه لعام 2020، لكنه قال إنه يستهدف الآن عائدا على السهم يتجاوز عشرة بالمئة في 2020 مقارنة مع هدف يبلغ 10 بالمئة كشف عنه في مارس 2017.



وارتفعت تكلفة المخاطر لدى بي.إن.بي باريبا، والتي تقيس المخصصات التي يجنبها البنك للقروض المتعثرة، إلى 264 مليون يورو في الربع الرابع بوحدته للأنشطة المصرفية الاستثمارية، مقارنة مع 70 مليونا قبل عام.



ونزلت إيرادات وحدة الأنشطة المصرفية للشركات والمؤسسات 6.9 بالمئة. وانخفضت عائدات تداول أدوات الدخل الثابت 27.4 بالمئة، لكن إيرادات الأسهم والخدمات والمتميزة ارتفعت 12.1 بالمئة.

(الدولار = 0.8085 يورو)



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