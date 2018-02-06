بوينج تبرم صفقات خدمات بمليار دولار وتستهدف 50 مليار دولار



سنغافورة 06-02-2018م (رويترز) - أعلنت وحدة الخدمات التابعة لبوينج يوم الثلاثاء أنها أبرمت صفقات بما يقرب من مليار دولار في إطار جهودها لزيادة إيراداتها السنوية لأكثر من ثلاثة أمثالها إلى 50 مليار دولار في نحو خمس سنوات.



تتطلع شركة صناعة الطائرات لتعزيز إيراداتها من أنشطة الخدمات التي تتضمن أعمال الصيانة والإصلاح وتحليل البيانات وتدريب الطيارين.



وأبلغ ستان ديل الرئيس التنفيذي للوحدة رويترز خلال معرض سنغافورة للطيران أن إيرادات الوحدة نمت 5.5 بالمئة إلى 14.6 مليار دولار في 2017 وأن من المتوقع أن يرتفع معدل النمو أكثر هذا العام.



وقال ديل ”على مدى خمس إلى عشر سنوات قادمة، سنعمل على تحقيق ذلك كهدف ممتد“ مشيرا إلى الخمسين مليار دولار المستهدفة.



وأضاف أن الاهتمام بالاستحواذات ينصب على مجالات من بينها التجهيزات الداخلية للطائرات وتحليل البيانات.



تتضمن الاتفاقات التي أعلنت يوم الثلاثاء صفقات لتغيير معدات الهبوط مع ايه.ان.ايه اليابانية والخطوط الجوية الماليزية وطلبية من مجموعة دي.اتش.ال للشحن لتحويل طائرة بوينج 767-300إي.آر إلى طائرة شحن.



يأتي نصف إيرادات وحدة الخدمات التي مقرها دالاس من الأنشطة العسكرية والنصف الآخر من الخدمات التجارية لكن ديل قال إن من المتوقع أن تميل النسبة لصالح الأنشطة التجارية مع مضي الوقت.



وأضاف أن الأنشطة التجارية تمضي بوتيرة أسرع نظرا للنمو القوي المتواصل في قطاع الطيران التجاري وتوقعات استمرار النمو القوي وبصفة خاصة في آسيا والمحيط الهادي.



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