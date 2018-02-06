وكيل وزارة العدل يلتقي بوفد من الخارجية الأمريكية

الخرطوم 6-2- 2018 (سونا)- عقد وكيل وزارة العدل أحمد عباس الرزم اليوم بالوزارة مؤتمرا صحفيا مع وفد الخارجية الامريكية الزائر.

وقال وكيل وزارة العدل إن زيارة الوفد التي استغرقت ثلاثة ايام جاءت بدعوة من وزارة الخارجية لبحث الجوانب المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والجهات المعنية، مضيفا ان الوفد قام بعقد لقاءات مع تلك الجهات حيث تم اطلاعه على الجهود المبذولة من قبل حكومة السودان في هذا الصدد.

من جانبه أشار جويل مايبيري نائب مدير مكتب رصد ومراقبة مكافحة الاتجار بالبشر بالخارجية الامريكية ،إلى ان الوفد التقى بالعديد من الجهات ذات الصلة واستمع الي تنوير مفصل من المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والطوعية في السودان حول ظاهرة الاتجار بالبشر والجهود التي يبذلها السودان لمكافحتها، مؤكدا اهمية الدور الذي يمكن ان يلعبه الاعلام في هذا الملف.

واشاد جويل بالتعاون الذى وجده الوفد من حكومة السودان والجهات ذات الصلة، مشيرا الي الجهود المقدرة التي تبذلها حكومة السودان والشركاء في هذا الصدد، مضيفا أن العمل في مكافحة هذه الظاهرة يتطلب تضافر الجهود ومشاركة جميع الجهات.

واشاد المسؤول الامريكي بجهود السودان في مكافحة الاتجار بالبشر وقال ان السودان يواجه تحديات من بينها الميزانيات، مضيفا (سنعمل مع حكومة السودان والشركاء والمنظمات الدولية لايجاد حلول لهذه الظاهرة).

من جهته اشاد القائم بأعمال السفارة الامريكية بالخرطوم بالتقدم المحرز في ملف مكافحة الاتجار بالبشر في السودان، مبينا ان مكافحة الظاهرة تمثل جزءا من حقوق الانسان واضاف (نلتزم بتقديم الدعم المادى والسياسي في هذا الجانب).

وأشار محمد حسين فضل الله مدير ادارة الطوارئ بالمجلس القومي لرعاية الطفولة الي جهود حكومة السودان فيما يلي تجنيد الاطفال بواسطة الحركات المسلحة، مشيرا الي توقيع خطط عمل بين حكومة السودان والامم المتحدة واليونسيف والحركات المسلحة بما فيها قطاع الشمال في جنوب كردفان والنيل الازرق ، حيث تم توقيع خطة عمل في دارفور.

