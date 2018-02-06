رئيس قطاع التنظيم بالمؤتمر الوطني يدعو الشباب الي قيادة المبادرات وتوظيف الطاقات لصالح المجتمع

نيالا 6-2- 2018( سونا) -

دعا رئيس قطاع التنظيم بالمؤتمر الوطني دكتور أزهري التجاني الشباب إلى ضرورة إبتكار مبادرات ورؤى مجتمعية وفكرية جديدة.

وقال ازهري لدى مخاطبته اللقاء الحاشد لأمانة الشباب بالمؤتمر الوطني بنيالا اليوم إن المجتمع مليء بالمؤشرات التي تلهم الشباب وتدفعهم نحو الإبداع والابتكار محذراً من خطورة ما وصفه بالخمول الفكري. واضاف أن تعطل العقل يعني تعطل الناس، حاثاً الشباب على توظيف طاقاتهم وإمكاناتهم لصالح مجتمعهم من خلال المساهمة الفاعلة في العمل الجاد والإنتاج، وشدد على أهمية إيجاد الحلول العملية لما تم تشخيصه من مشكلات، وأكد التجاني إن (الوطني) بجنوب دارفور قوي ومتماسك وموحد من خلال وقوفه الميداني وما تم تقديمه من انشطة وبرامج .

وقال والي ولاية جنوب دارفور المهندس آدم الفكي محمد الطيب أن إلوضع الأمني المستقر والتقدم الكبير في عملية جمع السلاح وانتهاء الصراعات والاقتتال بين القبائل وعودة اعداد كبيرة من النازحين إلى مناطقهم طوعاً من القضايا الأساسية التي تجعل أعضاء حزبه يتحدثون بقوة.

وإشار الفكي إلى أن حكومته ماضية في توفير الخدمات التنموية لمواطني الولاية، لأفتاً إلى وصول (4) وابورات إضافية لكهرباء مدينة نيالا بطاقة (30) ميقاواط ، وحول الأوضاع التنظيمية أكد الفكي ان (الوطني) تجاوز كافة العقبات والصعوبات وتابع (تجاوزنا الدًقداق وركبنا كلنا الظلط)، مضيفاً ان حزبه الآن متماسك أكثر من أي وقت مضى، وتباهى بعضويته التي بلغت (753) الفاً، وقطع ان ولايته قادرة على حسم الإنتخابات في 2020م .

ولفت امين امانة جنوب وشرق دارفور حسب الله صالح الى أن المؤتمر الوطني متماسك وموحد من قاعدته حتى آخر شعبة أساس، مشيرا إلى أن المسيرة ماضية وواصلة بعزم الشباب وقوتهم. واضاف أن الإنقاذ خلال حكمه البلاد قدم الكثير من الإنجازات للوطن، لافتاً إلى ضرورة مخاطبة قضايا الشباب ودراسة حاجاتهم واهتماماتهم في جميع المجالات وتوجيهها نحو الإنتاج، موجهاً بتكوين هيئات ثقافية شبابية لصقل مواهبهم، منبهاً ان شباب السودان مستهدف من جهات كثيرة ولابد من اليقظة ، وتعهد بتبني كافة المشارع التدريبية لشباب الولاية

فيما استعرض امين شباب (الوطني) بجنوب دارفور سليمان محمد علي أنشطة وبرامج أمانته وما قدمته من مشاريع لصالح شباب الولاية وأكد استعداد الشباب وقدرتهم على إحداث التغيير الإيجابي من خلال توظيف طاقاتهم وإبداعاتهم، مستشهداً بمداخلات شركة الشباب للتمويل الأصغر ومشروع تشغيل الخريج إلى جانب مشاريع الإتحاد الوطني للشباب السوداني.