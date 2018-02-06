وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيطالي ويخاطب مؤتمر الهجرة

روما 6-2-2018 (سونا) - التقى وزير الخارجية، بروفيسور إبراهيم غندور، اليوم، بالسيد أنجلينو ألفانو، وزير الخارجية الإيطالي وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر المسؤولية والأهداف المشتركة حول الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والمنعقد حاليا بروما.



تناول اللقاء تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات؛ حيث عبر سيادته عن تطلع السودان لدور أكبر لإيطاليا في المجال الاقتصادي؛ خاصة بعد رفع العقوبات الأمريكية عن السودان.

وحث وزير الخارجية رصيفه الإيطالي لتشجيع المؤسسات ذات الصِّلة للعمل على دعم وتطوير علاقات البلدين التجارية والاقتصادية.

وتطرق السيد الوزير للجهود التي يبذلها السودان من أجل الاستقرار الإقليمي وللدور المحوري للسودان في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مجددا مطالبة المجتمع الدولي لتعزيز جهود السودان في هذا الصدد.



كما أطلع السيد الوزير رصيفه الإيطالي على نتائج لقائه بالشركات الإيطالية بمدينة ميلان، واصفا اللقاء بأنه كان مثمراً، وسينعكس إيجاباً على زيادة التعاون بين البلدين في الجوانب الاقتصادية.





من جانب آخر، خاطب بروفيسور إبراهيم غندور مؤتمر المسؤولية والأهداف المشتركة حول الهجرة والذي حضره عدد من وزراء الخارجية الأفارقة والأوربيين، موضحاً الدور المهم والمحوري الذي يقوم به السودان في محاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من خلال الآليات الإقليمية والدولية لا سيما مبادرة " عملية الخرطوم".



أشار سيادته في كلمته الى الجهود التي يبذلها السودان للسيطرة على الحدود ومنع تدفق المهاجرين، موضحاً أنها تتطلب تضافر الجهود والدعم والتشجيع من أجل استمرارها، منادياً في ختام كلمته بأهمية المبادرة الإيطالية من أجل الهجرة خاصة فيما يلي معالجة جذور المشكلة ودعم الآليات التي تعمل على ذلك.