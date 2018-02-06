رئيس الجمهورية يزور المساعد إدارة حسن بابكر إبراهيم في اطار التواصل الاجتماعي

الخرطوم 6-2-2018 (سونا) - قام المشير عمر البشير رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ مساء اليوم؛ بزيارة تفقدية للمساعد إدارة حسن بابكر إبراهيم بإدارة النقل والإصلاح بمنزله بالخرطوم بحري ضمن برنامج التواصل الاجتماعي، واهتمام الدولة ورعايتها لمنسوبي القوات المسلحة ، وذلك لدورهم في خدمة الوطن والمجتمع في كافة ضروب الحياة .

ورافق السيد رئيس الجمهوية الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين والي ولاية الخرطوم ، حيث التحق حسن بابكر بالقوات المسلحة عام 1981 وطيلة فترته التي قضاها بالقوات المسلحة اتسم بالجدية والإتقان والتفاني في عمله وإنجاز المهام على أكمل وجه .

وتأتي الزيارة تأكيدا لتواصل القائد الأعلى مع منسوبيه بالقوات المسلحة ومن باب رد الوفاء لمن بذلوا العطاء في سبيل الدفاع عن حياض الوطن والذود عن مقدراته.



