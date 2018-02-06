الأمين العام للحركة الاسلامية السودانية : يجب على أهل الإسلام أن يتقاربوا لمواجهة التحديات الماثلة



الخرطوم في 6/2 سونا

أكد الشيخ الزبير أحمد الحسن الامين العام للحركة الاسلامية أنه يجب أن نكون جماعة مسلمة نعمل على جمع الناس على أعمال الخير الكثيرة ويجب على أهل الإسلام أن يتقاربوا لمواجهة التحديات الماثله وأن يتعاون الناس فيما بينهم .

وأمتدح الشيخ الزبير أحمد الحسن لدى مخاطبته مساء اليوم بمحلية أمبدة برنامج التواصل الاجتماعى للسجادات والخلاوى الذي خصص لزيارة مجمع الشيخ موسى حسين تحت شعار (نبي الأمة الواحدة قدوتنا ) برعاية والى الخرطوم الفريق اول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين واشراف د جابر ادريس عويشه رئيس المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم وبحضور الأستاذ عبداللطيف فضيلي معتمد محلية أمبده والشيخ عبد القادر محمد زين الأمين العام للحركة الإسلامية بولاية الخرطوم مجهودات الشيخ موسى عبدالله حسين فى مجال الدعوة وتحفيظ القرآن الكريم معبراً عن سعادته بقيادة المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم برنامج التواصل الاجتماعى موضحاً أن ذلك يسهم في التقريب والتلاحم بين أهل القبلة وممارسة الشعائر الدينية بحرية تامة.

وقال الزبير أحمد الحسن أن القرآن الكريم يتحدث عن الإنفاق داعيا لتعميم برنامج التراحم مع المساكين مشددا على أن يكون الجميع أسوة حسنة فى المساجد وتنشيط السنة لك ولغيرك والإكثار من الدعاء والتضرع والبعد عن الغش والرشا والفساد فى الأرض موضحا أن على الدولة الأخذ بسياسات الإصلاح الاقتصادى وزيادة الانتاج والاهتمام بمراكز القرآن الكريم والخلاوى وتوفير الغذاء والدواء لطلابها موجها أمانات الدعوة والتزكية بالحركة للتفاعل مع الجمعيات الاسلامية وتنشيط كراسى التفسير والدروس .

وعلى صعيد متصل حيا الدكتور جابر إدريس عويشه رئيس المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم وسائل الإعلام لنقلها زيارات التواصل مع أهل الدعوة مبينا التوافق على الأسس والضوابط فى اللجنة العليا موضحا أنه لثلاث سنوات خلت لم يتم تسجيل بلاغ فى مضابط الشرطة بالاحتفال بالمولد وقال إن الطوائف توافقت معنا وأن البرنامج المصاحب شمل جهد نفير اعمار المساجد بمحلية أمبده من مكونات مجتمع المحلية وإن النفرة ستنتقل إلى المحليات مشيرا إلى برنامج تخريج التائبات بام درمان فى حفظ القرآن الكريم معرباً عن أمله أن يستمر هذا العمل فى السجن القومى كاشفاً عن خطط لزيارة 40 سجادة وخلوة ومركز دينى وتدشين الصندوق الوقفى للأيتام بالولاية .

ومن جانبه ثمن الشيخ موسى عبد الله حسين الزيارة والاهتمام بالخلاوى والمساجد داعيا إلى التواصل مع أهل الدعوة وأهل القرآن الكريم لإحياء السنة النبوية مبيناً إن الطريقة التجانية فى الميدان والمساجد .

