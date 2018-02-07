غندور والفريق أول ركن مهندس محمد عطا المولى عباس يزوران مصر اليوم



الخرطوم 7-2-2018- سونا

يبدأ البروفسير إبراهيم غندور وزير الخارجية والفريق أول ركن مهندس محمد عطا المولى عباس مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني مساء اليوم الأربعاء زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية تستمر ليومين يلتقيا خلالها بنظيريهما ويعقدا سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى وضع خارطة طريق للتعاطي مع ومعالجة كافة الملفات والقضايا لتأمين مسار علاقات البلدين.

وقال السفير قريب الله الخضر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية إن هذه الزيارة تأتي كإحدى ثمار موجهات القمة الثنائية التي جمعت الرئيسين البشير والسيسي على هامش القمة الثلاثين للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا.