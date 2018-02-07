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أخبار محلية - سياسية

والي القضارف بالإنابة يتسلم توصيات ملتقى الخدمة الوطنية قطاع الشرق

التاريخ : 07-02-2018 - 11:57:00 صباحاً
القضارق 7-2-2018م (سونا)- تسلم الدكتور عبد الله سليمان وزير الزراعة نائب والي القضارف توصيات ختام ملتقى الولايات الثالث للقطاع الشرقي الذي يضم منسقيات القضارف،كسلا والبحر الأحمر، وذلك بحضور الأستاذ حسن موسى حسن منسق الإجراءات والمعاملات وممثل المنسق العام والأستاذ يوسف حربة منسق الخدمة الوطنية ولاية القضارف الى جانب منسقي ولايتي كسلا والبحر الأحمر.
وثمن سيادته ما تم من نقاش وتداول وما تم من توصيات في حضرة الوطن الكبير،متمنيا أن يتحقق النجاح لمشروع محو الأمية.
من ناحية أخرى قدم مقترحا لمصفوفة تضمن فيها توصيات الملتقى وسيتم توزيعها ليتم تنفيذها على أرض الواقع ،قائلا " كلنا ملزمين أن يكون عملنا قولاً يتبعه فعل " .
الجدير بالذكر أن الوالي بالإنابة خاطب الجلسة الإفتتاحية للملتقى والذي جاء تحت شعار( التقييم-التطوير-الفاعلية والتميز) ، مشيدا بإحتضان ولاية القضارف لفعاليات وبرامج الملتقى .
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