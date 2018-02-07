وفد مجلس تشريعي شمال كردفان يشيد بمشروعات التنمية بشيكان

الأبيض 7-2-2018م ( سونا )- أشاد وفد مجلس الولاية التشريعي بولاية شمال كردفان برئاسة صلاح حمدتو نائب رئيس المجلس وحسين حمد النيل رئيس لجنة التشريع والعدل ، والتجاني عبد الوهاب رئيس لجنة الخدمات وإخلاص عامر عضو المجلس وبرفقة الشريف الفاضل معتمد محلية شيكان أشادوا بسير العمل في مشروعات التنمية بمحلية شيكان .

جاء ذلك لدى تفقد الوفد الطرق الداخلية التي تم تأهيلها والتي تحت التأهيل بجانب الوقوف علي أعمال تنظيم السوق الكبير و الحدائق والمتنزهات بمدينة الأبيض.

صلاح حمدتو نائب رئيس المجلس أشاد بالجهود المبذولة في التنمية بمحلية شيكان موضحا الدور الرقابي لمجلس الولاية التشريعي وقال حمدتو ان محلية شيكان تقوم بأعباء كبيرة في تقديم الخدمات.

وقدم الشريف الفاضل معتمد محلية شيكان الشكر لحكومة الولاية في وقوفها مع التنمية في محلية شيكان وقال الفاضل ان شبكة الطرق الداخلية تمتد لتغطي اجزاء واسعة من مدينة الأبيض ، مشيدا بالتفاهم في العلاقة بين الجهازين التنفيذي والتشريعي .

وقدم معتمد شيكان التحية لوفد مجلس الولاية وهو يضطلع بدوره الرقابي وتلمس رغبات واهتمامات المواطن وأشار المعتمد لأهمية نقل التجارب بين كافة المحليات لتكتمل الادوار في الأداء لتحقيق تخفيف أعباء المعيشة.

