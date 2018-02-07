الساعة الآن اليوم آخر تحديث 05:31:00 PM

أخبار محلية - سياسية

رئاسة مجلس الوزراء والاتصالات تنظمان برنامجا تدريبيا حول التداول الشبكي لجدول أعمال المجلس

التاريخ : 07-02-2018 - 01:18:00 مساءً

الخرطوم 7-2-2018م (سونا) - نظمت وزارة رئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الأربعاء بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برنامجآ تدريبيآ حول التداول الشبكي لموضوعات جدول أعمال مجلس الوزراء استهدف مديري المكاتب التنفيذية بالوزارات.
وأوضح مدير مركز دعم القرار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ عثمان حسين أن هذا البرنامج يهدف إلى توظيف النظم التقنية في تحضير أعمال مجلس الوزراء وآلياته المساعدة في الحوار والتداول لتوفير الجهد والوقت اللازم في إتخاذ القرار، مبينا أن هذا البرنامج يأتي في إطار برنامج إصلاح أجهزة الدولة وتوجيهات مجلس الوزراء، مشيرآ إلى أن مديري المكاتب التنفيذية بالوزارات هم الركيزة الأساسية للتعامل مع هذا البرنامج.
ع و
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء