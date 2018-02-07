الساعة الآن اليوم آخر تحديث 08:34:00 PM

أخبار محلية - اقتصادية

وفد إتحاد المهندسين الزراعيين يزور الضعين لبحث تطوير زراعة الخضر والفاكهة

التاريخ : 07-02-2018 - 01:30:00 مساءً
الضعين 7-2-2018م (سونا) - وصل الي الضعين حاضرة ولاية شرق دارفور وفد الاتحاد العام للمهندسين الزراعيين بقيادة المهندس عبد الله محمد يحي أمين شؤون الولايات بالاتحاد العام..
والتقي سيادته بالباشمهندس محمد الشيخ موسي وزير الزراعة والموارد الطبيعية والغابات وبحث اللقاء السبل الكفيلة لتطوير زراعة الخضر والفاكهة .
وأشار المهندس عبد الله الي أن هنالك عددا من المشاريع والخطط تمت مناقشته مع كافة الجهات المعنية بالمشروعات خلال وجوده بالولاية.
من جانبه ثمن المهندس حامد إدريس رئيس الاتحاد المهني للمهندسين الزراعيين بالولاية الجهود التي تبذلها الاتحاد العام والخاص بتمليك المهندسين قطعه أرض سكنية بولاية الخرطوم لافتاً الي أن هنالك وفدا من الشركة الاستثمارية تصل الولاية خلال الايام المقبلة وذلك لغرض الاستثمار في أراضي المهندسين بالولاية .
س ص/ع و
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء