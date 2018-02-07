وفد إتحاد المهندسين الزراعيين يزور الضعين لبحث تطوير زراعة الخضر والفاكهة

الضعين 7-2-2018م (سونا) - وصل الي الضعين حاضرة ولاية شرق دارفور وفد الاتحاد العام للمهندسين الزراعيين بقيادة المهندس عبد الله محمد يحي أمين شؤون الولايات بالاتحاد العام..

والتقي سيادته بالباشمهندس محمد الشيخ موسي وزير الزراعة والموارد الطبيعية والغابات وبحث اللقاء السبل الكفيلة لتطوير زراعة الخضر والفاكهة .

وأشار المهندس عبد الله الي أن هنالك عددا من المشاريع والخطط تمت مناقشته مع كافة الجهات المعنية بالمشروعات خلال وجوده بالولاية.

من جانبه ثمن المهندس حامد إدريس رئيس الاتحاد المهني للمهندسين الزراعيين بالولاية الجهود التي تبذلها الاتحاد العام والخاص بتمليك المهندسين قطعه أرض سكنية بولاية الخرطوم لافتاً الي أن هنالك وفدا من الشركة الاستثمارية تصل الولاية خلال الايام المقبلة وذلك لغرض الاستثمار في أراضي المهندسين بالولاية .

س ص/ع و