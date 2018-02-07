وزير الثروة الحيوانية بشرق دارفور يترأس الاجتماع الشهرى لإدارات الوزارة بالمحليات

الضعين 7-2-2018م (سونا) -ترأس الاستاذ الفاضل عبدالباقي وزير الثروة الحيوانية والمراعي بشرق دارفور الاجتماع الشهري لإدارات الثروة الحيوانية بمحليات الولاية التسع وذلك بمباني ادارة الثروة الحيوانية بمحلية بحر العرب.

وناقش الاجتماع تقارير الأداء وتقييمه للعمل وتجويده . وتناول الاجتماع الذى ضم المدير العام اللوزارة والمدير المالي ومدير إدارة المراجعة الداخلية وشئون الخدمة بجانب مديري الادارات ومديري المحليات تناول العمل الكبير الملموس الذي قام به فريق العمل المكون من مديري الادارات بالمحليات حيث ناقش قضايا قطاع الثروة الحيوانية والمراعي وبناء قاعدة بيانات تساعد على إيجاد الحلول في الفترات المقبلة. وخرج الاجتماع بمقررات وموجهات من شأنها أن ترتقي بالعمل الوزاري بقطاع الثروة الحيوانية بالمحليات.

الجدير بالذكر أن الوزارة درجت علي إقامة هذا الاجتماع الشهري كل مرة في محلية من محليات الولاية التسع بهدف نقل التجارب والوقوف علي الانجازات وتبادل الخبرات.

ومن جهة اخرى أوضح مدير الهيئة القومية للغابات بولايه شرق دارفور الأستاذ عبدالله ادم عثمان ان مؤتمر مكافحة التصحر الذي انعقد مؤخراً بولاية الخرطوم يهدف الي إعادة تعمير القطاع الغابي بالسودان مبينا ان المؤتمر انعقد بحضور مديري الغابات بكافة ولايات البلاد.

الي ذلك قال المهندس عبدالله ان هنالك وفدا اتحاديا يصل الى الولاية في الايام المقبلة وذلك بغرض التفاكر حول اعادة تعمير حزام الصمغ العربي بولاية شرق دارفور .

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