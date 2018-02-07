وزير المالية بالنيل الأبيض يترأس اجتماع مجلس التمويل الأصغر بالولاية

كوستي 7-2-2018م ( سونا ) - ترأس المهندس عبد القادر الخير وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية النيل الأبيض برئاسة محلية كوستي اليوم إجتماع مجلس التمويل الأصغر بالولاية ، بحضور معتمدي محليات الولاية ومدير بنك السودان مقرر المجلس .

وأشار وزير المالية الى أهمية التمويل الأصغر وأثره الايجابى فى محاربة الفقر وتحسين دخل الفرد مؤكدا على سعي وزارته الجاد لتنفيذ مشروع التمويل الأصغر حسب توجيهات المجلس الأعلى للتمويل والدفع بمشروعات البني التحتية ، وأمن الاجتماع على أهمية إعداد خارطة متكاملة لاستفادة المحليات من التمويل ووضع خطة بواسطة معتمدى المحليات تستهدف المشروعات التي تسهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية بعد إجازتها عبر المجلس الأعلى للتمويل الأصغر .

