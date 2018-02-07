إبراهيم محمود : الحكومة حريصةعلى الوصول إلى اتفاق سلام مع الحركة الشعبية عبر المفاوضات

الخرطوم 7-2-2018م ( سونا) - أكد مساعد رئيس الجمهورية المهندس إبراهيم محمود حرص الحكومة على الوصول إلى اتفاق سلام مع الحركة الشعبية عبر المفاوضات لتحقيق الاستقرار الدائم للبلاد.

وبحث سيادته مع السفير البريطاني بالخرطوم مايكل ارون بالمركز العام للمؤتمر الوطني اليوم نتائج جولة المفاوضات الاخيرة بأديس أبابا.

وأوضح ارون في تصريحات صحفية أن مساعد رئيس الجمهورية أكد له أن التشاور مع الآلية الإفريقية رفيعة المستوى بقيادة امبيكي سيستمر في إطار رغبة الحكومة في الوصول إلى السلام.

وأبان أرون أنه اطلع خلال اللقاء على الأوضاع الاقتصادية الراهنة وجهود الحكومة في معالجة الأوضاع الاقتصادية عبر ما يتمتع به السودان من موارد.

وقال ارون إن لقاءه مع مساعد رئيس الجمهورية هو الأخير بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد معربا عن سعادته بالفترة التي قضاها بالبلاد وعن شكره وتقديره لما وجده من تعاون بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي.