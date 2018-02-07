طرح (15) ألف جوال سكر في إطار تخفيف أعباء المعيشة بشمال كردفان

الأبيض 7-2-2018م (سونا) - كشف د. إسماعيل مكي إسماعيل وزير التربية والتعليم رئيس لجنة تسيير الإتحاد التعاوني بشمال كردفان عن طرح (15) ألف جوال سكر وذلك في إطار تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين بكافة محليات الولاية .

وأشار د. مكي لـ (سونا) ان السكر تم طرحه بواقع (16) جنيها للكيلو في كل المواقع التي تم إفتتاحها بمدن الولاية ، وأشار انه تم إفتتاح (29) منفذا للبيع المخفض بمدينة الأبيض ومنفذا بكل رئاسة محلية.

وأوضح رئيس لجنة تسيير الإتحاد التعاوني بالولاية انه تم تكوين لجان تسيير بكل محلية تعمل بالتنسيق مع رئاسة الاتحاد بالولاية مؤكدا على ان قرار الوالي بتجميد تحصيل الرسوم الولائية على السلع الغذائية لثلاثة أشهر يأتي في إطار تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين بالولاية.

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