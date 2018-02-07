رئيس مجلس الصمغ العربي يلتقي مندوب منظمة الاصماغ الدولة

الخرطوم 7-2-2017م (سونا) - التقي دكتور تاج السر مصطفي رئيس مجلس الصمغ العربي بكتبه اليوم بحضور الامين العام للمجلس الدكتور عبد الماجد عبدالقادر السيد هاوزر مندوب منظمة الاصماغ الدولية وهاشم الدقير نائب رئيس المنظمة ، حيث ناقش الاجتماع خطط وبرامج واهداف المنظمة التي تسعي الي تنفيذها السودان باعتباره اكبر الدول المنتجة للصمغ العربي في العالم .

و قدم الدكتور تاج السر مصطفى رئيس المجلس عدد اً من المقترحات والحلول قصيرة وطويلة الامد تسهم في توفير الدعم للمنتجين الذي يسهم بدورة في زيادة الانتاج والانتاجية وسط هذا القطاع الهام الذي يعمل ب قطاع كبير يمتد في مساحات شاسعة .

فيما قال الدكتور هاشم الدقير نائب رئيس منظمة الاصماغ الدولية انه يتم الترتيب مع مكتب المنظمة في هامبورغ بالمانيا من اجل دعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة الاصماغ العالمية لزيارة السودان من اجل تحقيق مبدا المسئولية المجتمعية تجاه المنتجين خلال الفترة المقبلة ،