أيلا يشدد على سداد استحقاقات الشركات المنفذة لمشروعات التنمية بالولاية

مدني 7-2-2018م (سونا) - شدد دكتور محمد طاهر ايلا والي ولاية الجزيرة على ضرورة الإسراع في سداد دفعيات المقاولين والشركات المنفذة لجميع المشروعات التنموية والخدمية بالولاية .

جاء ذلك لدى ترؤسه بمكتبه صباح اليوم إجتماعاً ضم الاستاذ خالد حسين وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة والمهندس موسى عبد الله إبراهيم وزير التخطيط العمراني والمرافق والأستاذة وداد مصطفى البشرى مدير عام وزارة المالية والمهندس طارق أبو آمنة المهندس المقيم بالطرق والأستاذة إخلاص حسين مدير إدارة التنمية.

وأكد الوالي أن الالتزام بالسداد سيسهم في استمرار المشاريع التنموية والخدمية بالولاية.

من جانبها أعلنت مدير عام وزارة المالية التزامها بالسداد الفوري لكل الشركات المنفذة لمشروعات التنمية بعد استلام شهادات الإنجاز بقطاعات الصحة والتعليم والشباب والرياضة والطرق بالولاية وقطعت بسداد كامل مرتبات العاملين بالولاية لشهر يناير إضافة لبدل اللبس وطبيعة العمل للمعلمين.. وكشفت أن الإيرادات تسير بصورة طيبة عبر جميع المواعين الإيرادية بالولاية حسب الربط المقرر.

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