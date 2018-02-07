وزير التعاون الدولي يؤكد أهمية التخطيط الإستراتيجى لمشروعات صناديق دعم الولايات

الخرطوم 7-2-2018م(سونا) -رأس وزير التعاون الدولي الأستاذ إدريس سليمان بالوزارة إجتماعاً موسعا مع أمناء صناديق دعم الولايات (دارفور ، النيل الازرق ، جنوب كردفان ، الشرق ) .

وأكد الوزير خلال الإجتماع أهمية التخطيط الإستراتيجى لمشروعات الصناديق، مؤكدا ضرورة التنسيق والمتابعة بين امناء الصناديق بالولايات والادارة العامة للمشروعات بالوزارة ، داعيا الأمناء بمد الوزارة بالفجوات التنموية بولاياتهم فى شكل مشروعات حتى يتم الترويج لها للجهات المانحة .

واشار الوزير الى أهمية تحديد المشروعات الحيوية والتى تساهم فى التنمية من قبل الصناديق، مشيرا إلى أهمية الإنتقال من العون الإنسانى إلى العون التنموى وتنمية قدرات سبل كسب العيش بقيام مشروعات عملية تساعد فى إدرار الدخل للمواطن .

من جانبهم أمن أمناء الصناديق على أهمية العمل على رفع القدرات بالنسبة للولايات ودعم برامج المراة المنتجة .

وتطرق الإجتماع إلى دور المنظمات ودول التعاون الثنائي فى تمويل المشروعات الخدمية والتنموية .