En
Fr
عن سونا
|
مقترحاتك
|
اتصل بنا
|
خريطة الموقع
37°C
37°C
الفاشر
38°C
23°C
الجنينة
41°C
27°C
دنقلا
41°C
33°C
الخرطوم
38°C
34°C
ود مدني
38°C
30°C
الأبيض
31°C
29°C
بورتسودان
الساعة الآن
اليوم
آخر تحديث
05:31:00 PM
الصفحة الرئيسية
أخبار محلية
اقتصادية
سياسية
علوم وتكنلوجيا
ثقافية
خدمية
إجتماعية
طبية
رياضية
أخبار العالم
أفريقيا
أسيا
أوربا
أمريكا الجنوبية
أمريكا الشمالية
استراليا
إصدارات
كتب و وثائق
سياسية
اقتصادية
خدمية
فيديو
آخر الأخبار :
إجراء أول عملية تغيير لمفصل الركبة بمستشفى النو
وزارة الصحة ولاية الخرطوم تعلن عن انطلاقه حملة الرش بالماكينات المحمولة على العربات
رئيس الجمهورية يستهل زيارته اليوم لولاية البحر الأحمر بافتتاح مصنع شافي لإنتاج الملح...
وزير التعاون الدولي يمتدح دور البنك الدولي فى انفاذ العديد من المشروعات التنموية
وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي تثمن تعاون حكومة ولاية غرب كردفان مع مؤسسات الضمان...
وزارة التعليم العالي تعلن عن فتح باب التقديم للتعليم عن بعد منتصف الشهر الجاري
نائب رئيس الجمهورية يؤكد أن الأمن أحد مرتكزات الدولة ولا تهاون فيه
حزب الوطن بالنيل الأزرق ينظم ندوة سياسية حول مستقبل السلام
رئيس الجمهورية يتسلم توصيات الملتقى السياحي
اللجنة العليا لاستقطاب الدعم لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج تعقد اجتماعا...
أخبار محلية - سياسية
رئيس البرلمان يترأس وفد السودان للمشاركة في اجتماعات البرلمان العربي
التاريخ :
07-02-2018 - 03:03:00 مساءً
الخرطوم 7-2-2018 م (سونا) - يترأس البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، رئيس المجلس الوطني بعد غدٍ الجمعة وفد السودان للمشاركة في إجتماعات البرلمان العربي الذي تستضيفه القاهرة.
ع و
خدمات سونا
سونا SMS
مجلة سوداناو
النشرة الخاصة
منبر سونا
حوارات وتحقيقات
الصحافة المحلية
مفكرة سونا
التقارير
التدريب والترجمة
خدمات إضافية
عن السودان
الإرشيف
تحقيقات مصورة
نشرة الفيديو
اسعار العملات
خدمة RSS
مواقيت الصلاة
-->
ساهم في تحسين الموقع!
شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!
ما تقييمك للشكل العام للموقع؟
سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟
سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟
سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :
شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.
أرسل