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أخبار محلية - سياسية

رئيس البرلمان يترأس وفد السودان للمشاركة في اجتماعات البرلمان العربي

التاريخ : 07-02-2018 - 03:03:00 مساءً

الخرطوم 7-2-2018 م (سونا) - يترأس البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، رئيس المجلس الوطني بعد غدٍ الجمعة وفد السودان للمشاركة في إجتماعات البرلمان العربي الذي تستضيفه القاهرة. 
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