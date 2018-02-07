رئيس البرلمان يترأس وفد السودان للمشاركة في اجتماعات البرلمان العربي



الخرطوم 7-2-2018 م (سونا) - يترأس البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، رئيس المجلس الوطني بعد غدٍ الجمعة وفد السودان للمشاركة في إجتماعات البرلمان العربي الذي تستضيفه القاهرة.

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