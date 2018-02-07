السفير عبد الحليم يؤكد دور البرلمان السوداني وتأثيره في البرلمان العربي



الخرطوم 7-2-2018 (سونا) - أكد سفير السودان لدى مصر السفير عبد المحمود عبد الحليم دور المجلس الوطني وتأثيره في البرلمان العربي .

وقال في تصريحات عقب لقائه رئيس المجلس الوطني بمكتبه اليوم بالبرلمان إن اللقاء تطرق للعلاقات السودانية المصرية الحالية واسباب سحب السفير السوداني من القاهرة.

وأضاف أن اللقاء بحث العلاقات المتطورة بين المجلس الوطني ووزارة الخارجية وتعزيزها ودعمها لصالح السودان. وأشار عبد الحليم إلى الاجتماع الرباعي الذي يعقد غدا الخميس بالقاهرة بين وزيري الخارجية في البلدين ورؤساء أجهزة المخابرات فى الدولتين يهدف إلى وضع خارطة طريق للمشكلات العالقة التي تعيق مسار العلاقات بين الخرطوم والقاهرة.

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