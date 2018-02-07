والي شمال دارفور يطلع على تقرير زيارات لجان المجلس التشريعي إلى مختلف المحليات   



الفاشر 7-2-2018م (سونا) - اطلع والي ولاية شمال دارفور عبدالواحد يوسف ابراهيم لدي لقائه اليوم بمكتبة بامانة حكومة الولاية رئيس وأعضاء المجلس التشريعي بالولاية ورؤساء لجان الطواف على المحليات لتنفيذ الوثبة الثانية من مبادرة المجلس التشريعي حول التنمية والسلم الاجتماعي والتي اختتمت مؤخرا بعد أن شملت جميع محليات الولاي ، اطلع الوالي على التقرير الموحد الذي قدمه له رئيس المجلس التشريعي عيسى محمد عبد الله.

وأوضح عبد الله في تصريح لـ(سونا) عقب اللقاء أن التقرير المتكامل الذي تم تقديمه للوالي قد إشتمل على ما توصلت إليه اللجان الخمس في الجوانب الاجتماعية والأمنية والخدمية ورتق النسيج الاجتماعي.

وأكد رئيس المجلس أن التقرير قد تضمن أهمية الاستمرار في تنفيذ العملية الأمنية بالولاية بخاصة إزالة بعض الجيوب التي مازالت تشهد بعض الاختلالات الأمنية، والاستمرار في عملية جمع السلاح لتشمل جميع مناطق الولاية، علاوة على ضرورة مراجعة كشوفات الدعم الاجتماعي.

وأشاد رئيس المجلس التشريعي بجهود والي الولاية ودعمه للمبادرة التي قادها المجلس التشريعي لدعم مسيرة التنمية والسلم الاجتماعي والخدمات ودعم حملة جمع السلاح.

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