وزير الصناعة يبحث مع اليونيدو تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية



الخرطوم 7-2-2018(سونا) - بحث وزير الصناعة د. موسى محمد كرامه لدى لقاءه بمكتبه بالوزارة صباح اليوم سابرينا قسبريتي منسق مشروع الطاقة الشمسية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو - بحضور الممثل المقيم للمنظمة بالخرطوم محمد السيد عبد المنعم - بحث أوجه التعاون الثنائي بين وزارة الصناعة واليونيدو والمشروعات التي تنفذها اليونيدو في السودان في مجال إنتاج الطاقة الشمسية خاصةً في ولايات دارفور، وأكد وزير الصناعة أن مشروع الطاقة الشمسية يمثل واحدة من المشروعات ذات الفائدة الاقتصادية والاجتماعية والتي تعنى ببذل مزيد من الجهود للاستفادة القصوى من ثروة الطاقة الشمسية التي يزخر بها السودان واستخداماتها في أعمال الري والشرب، واعتبر الوزير ان إنشاء مراكز تدريب في مجال إنتاج الطاقة الشمسية في الفاشر ونيالا والجنينة يسهم في إحداث التنمية المستدامة وتوفير الخدمات وتوسيع فرص العمل لإنسان دارفور مشيراً إلى أن السودان يعد من أكثر الدول التي تتمتع بالطاقة الشمسية مبيناً انها تعتبر من الطاقات النظيفة، وأكد الوزير استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية في السودان .

من جهتها أكدت منسق مشروع إنتاج الطاقة الشمسية في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بفينا سابرينا قسبريتي أن المشروع سيتم تنفيذه في ولايات دارفور بإنشاء مراكز للتدريب في مجال إنتاج الطاقة الشمسية .

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