رئيس قطاع التنظيم بالمؤتمر الوطني يلتقي بالقوى السياسية بجنوب دارفور يؤكد على اهمية المضي قدمأ فى انفاذ وثيقة الحوار الوطني

نيالا (سونا)-

دعا الدكتور أزهري التجاني رئيس قطاع التنظيم بالمؤتمر الوطني القوى السياسية والحركات الموقعة على السلام بجنوب دارفور الى التمسك بفكرة الحوار والوطني مشيرأ الى انها مرحلة مهمة فى تاريخ السودان وتجربة واقعية شاركت فيها الاحزاب السياسية والحركات المسلحة احدث تطور سياسي

يجب المحافظة عليها.

ولفت ازهري فى إجتماع مع القوي السياسية والحركات المسلحة المشاركة فى الحوارالوطني وحكومة الوفاق الوطني اليوم بنيالا بحضور الالمهندس ادم الفكي والى الولاية الى اهمية النقد الجيد للتجربة والتشخيص السليم للمشكلات لجهة انها امر تشارك مع القوى السياسية فى تحمل المسؤلية الوطنية .

وطمان أزهري القوى السياسية بأن الحوار الوطني فى مأمن ومحروسة بالمؤتمرالوطني ومؤسساته .

وهنأ الاحزاب السياسية بالولاية على التماسك مشيرأ الى أن التقدم والازدهار وتعافى الاقتصاد لايأتي

الا بالوفاق السياسي والحوار .

وقال أزهري هناك تحديات وقوى إقليمية ودولية تتربص بالسودان يتطلب التوحد والتماسك الداخلي بجانب تقوية مؤسسات الدولة وتقوية الاحزاب السياسية .

وأكد رئيس هيئة الاحزاب السياسية والحركات الموقعة للسلام بجنوب دارفور كمال مصطفي تمسكهم بوثيقة الحوارالوطني والمضى قدمأ فى نتفيذ مخرجاته مؤكدا أن القوى السياسية بالولاية منسجمة ومتعاونة مع حكومة الولاية ولها إسهامات كبيرة فى تحقيق السلام والمصالحات القبلية وتحقيق العودة الطوعية والسلام الاجتماعي لاسيما فى محلية شطاية مؤكدأ دعمهم وسندهم لبرامج حكومة الولاية بجانب إنجاح حملة جمع السلاح والدورة المدرسية القومية 28 المقبلة التى تستضيفها الولاية فيما سلمت هيئة الاحزاب السياسية ميثاق عهد وقعت عليه كل الاحزاب السياسية للمضي قدما فى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية وجمع السلاح وتنفيذ وثيقة الحوار الوطني.

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