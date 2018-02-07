وزير الشؤون الاستراتيجية والمعلومات بولاية الخرطوم يستعرض خطة الوزارة للعام 2018

الخرطوم 7-2-2018م (سونا) --إستعرض البروفيسور محمد حسين ابو صالح وزير الشؤون الاستراتيجية والمعلومات أمام المجلس التشريعي لولاية الخرطوم اليوم في جلسته برئاسة المهندس صديق علي الشيخ خطة الوزارة للعام 2018 م .

إنتهجت الخطة منهجاً متكاملاً للتخطيط الاستراتيجي مرتكزا علي التطوير المستمر لآليات العمل بالولاية وهدفت الي تأمين مسار الولاية وتعزيز حاكميه الاستراتيجية إضافة الى تأسيس وتطوير نظام معلومات مستدام وتطبيق نظام الحوسبة والحوكمة الذكية علاوة على نشر وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع ودعم صناعة القرار.

وشملت أولويات الخطة إستكمال مشروع الحكومه الالكترونية ومتابعة تنفيذ وتقييم إستراتيجية الولاية

اإضافة الى إحكام قدرة الولأيه في التخطيط وتحويل الاستراتيجية الي واقع وتحفيز مهارات التفكير الجمعي ونشر ثقافة الاستراتيجية وتطبيق مؤشرات القياس في تقييم الخطط .

وشددت على ضرورة الاولوية فى قياس رضا المجتمع والشراكة في الخطة وتفعيل دور القطاع الخاص.

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