نواب المجلس التشريعي لولاية الخرطوم يطالبون بنشر ثقافة التخطيط الإستراتيجي



الخرطوم 7/2/2018 (سونا) - طالب نواب المجلس التشريعي لولاية الخرطوم بنشر بثقافة التخطيط الاستراتيجي، لافتين إلى إمكانية وضعها في منهج التعليم حتي يقوم عليها الاجيال مشددين على ضرورة إزكاء روح الوطنية ضمن الاستراتيجية .

ونادى النواب لدي تداولهم لخطة وزارة الشؤون الإستراتيجية والمعلومات للعام الحالي في جلسة المجلس اليوم برئاسة المهندس صديق علي الشيخ قدمها بروفيسور محمد حسين أبو صالح نادو بضروة تطبيق البحوث العلمية في اطار قضايا الولاية واحتياجاتها إلى جانب إعمال الشفافية في تمليك الإعلام الحقائق والمعلومات كافة ليكون شريك في إنفاذ الخطه الإستراتيجية للولاية.

فيما طالبت العضو ستنا آدم يحيى رئيس لجنة التشريع والحكم المحلي بضرورة سن قوانين مصاحبة لخطة الاستراتيجية حتى تكون ضامنا للمستثمر بالولاية إلى جانب اهمية تحقيق التفكير الجمعي الذي ترمي له الخطه الإستراتيجية.

فيما اقترح محمد هاشم عمر نائب رئيس المجلس التشريعي الي تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص حتى يستقر الاستثمار بالولاية مناديا بإخراج الخدمة المدنية من وهدتها حتي لا تهزم الخطة الاستراتيجية للولاية.

فيما قال العضو بارود صندل عن المؤتمر الشعبي ان الخطه الاستراتيجية للولاية اغفلت تعزيز الحريات بالمعنى الواسع متخوفا من امكانية تطبيق الحكومة الذكية التي تؤدي إلى تشريد العمالة إلى جانب صعوبة تطبيقها- حسب قوله.

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