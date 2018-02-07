والي شرق دارفور بالإنابة يلتقي المنسق الخاص لليوناميد بدارفور

الضعين 7-2-2018م( سونا )- أوضح والي شرق دارفور بالانابة وزير الصحة الواء طبيب هاشم سليمان الوقيع مجهودات حكومة الولاية في إستتباب الامن وتحقيق طفرة تنموية شاملة بكافة أرجاء الولاية .

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بوفد الامم المتحدة والاتحاد الافريقي اليوناميد برئاسة السيد كينغسلي مامابولو المنسق الخاص لدارفور اليونامد حيث إستعرض الوقيع المراحل الامنية والتنموية التي مرت بها الولاية مشيرا الي أن قرارات رئاسة الجمهورية القاضية بجمع السلاح أثمرت سلاما وأستقرارا مستداما بالولاية .

ولفت سيادته الي الطفرة التنموية والخدمية وروح النفير الشعبي التي تعم كل المحليات مطالبا المنظمة الأممية بضرورة دعم مشروعات المياه والصحة والتعليم بالولاية .

ومن جهته أشاد المنسق الخاص بدارفور باليوناميد كينغسلي مامابولو بالتقدم الامني والتنموي الكبير لولاية شرق دارفور .

وأوضح أن زيارته للولاية جاءت بغرض التعرف عن قرب للتطور الامني المتسارع الذي تشهده شرق دارفور ودعم البرنامج التنموي المستقبلي للولاية مشيدا بعمليات جمع السلاح التي حققت الاستقرار بالمنطقة .

ووجه مامابولو إدارة بعثة اليوناميد بضرورة التنسيق مع حكومة الولاية لتحديد مشروعات حيوية لدعمها من البعثة الاممية مناشدا منظمات الامم المتحدة بضرورة دعم برامج ومشروعات حكومة شرق دارفور لاسيما في صحة الانسان والحيوان.

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