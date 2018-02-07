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أخبار محلية - سياسية

مساعد رئيس الجمهورية يلتقي وفد مصانع باشهان التركية العالمية

التاريخ : 07-02-2018 - 03:52:00 مساءً


الخرطوم 7-2-2018م ( سونا)- التقى مساعد رئيس الجمهورية الشيخ إبراهيم السنوسي بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم وفد مصانع باشهان التركية العالمية برئاسة حسام الدين مميش رئيس مجلس إدارة المصانع .
وأوضح فرات كوكم مدير مصنع باشهان فرع السودان أن المصنع يعمل على إنتاج وتصدير سلع الكبكي، التبلدي، العرديب، والسمسم والارز والعدس إلى دول الجوار .
وأكد فرات حرص المستثمرين الاتراك علي تعزيز استثماراتهم بالسودان في إطار توجيهات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالعمل على دعم الاقتصاد السوداني بما يحقق مصلحة شعبي البلدين .
وتشير (سونا) إلى أن لمصنع باشهان التركي فروعا في روسيا وعدد من الدول الاسيوية الاخرى .
ف ع
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