مساعد رئيس الجمهورية يلتقي وفد مصانع باشهان التركية العالمية





الخرطوم 7-2-2018م ( سونا)- التقى مساعد رئيس الجمهورية الشيخ إبراهيم السنوسي بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم وفد مصانع باشهان التركية العالمية برئاسة حسام الدين مميش رئيس مجلس إدارة المصانع .

وأوضح فرات كوكم مدير مصنع باشهان فرع السودان أن المصنع يعمل على إنتاج وتصدير سلع الكبكي، التبلدي، العرديب، والسمسم والارز والعدس إلى دول الجوار .

وأكد فرات حرص المستثمرين الاتراك علي تعزيز استثماراتهم بالسودان في إطار توجيهات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالعمل على دعم الاقتصاد السوداني بما يحقق مصلحة شعبي البلدين .

وتشير (سونا) إلى أن لمصنع باشهان التركي فروعا في روسيا وعدد من الدول الاسيوية الاخرى .

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