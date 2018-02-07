اللجنة العليا لاستقطاب الدعم لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج تعقد اجتماعا



الخرطوم 7 - 2 - 2018 م ( سونا ) -عقدت اللجنة العليا لإستقطاب الدعم لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج اجتماعا اليوم بقاعة ديوان الحكم الاتحادي براسة السفير إدريس يوسف سليمان وزير التعاون الدولي وعضوية كل من المجلس القومي لنزع السلاح ومفوضية نزع السلاح وإعادة التسريح ولجنة الخبراء وبعض ممثلي الوزارات ذات الصلة.

وثمن الوزير عمل اللجنة وتنفيذها للمحاور الموكلة لها والمناشط والبرامج التي قامت بها في الأيام السابقة وأكد الوزير ضرورة دمج المقاتلين السابقين في المجتمع وإدخالهم في التمويل الأصغر بتمليكهم مشاريع تساعدهم في الحياة اليومية.

ف ع

