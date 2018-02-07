الساعة الآن اليوم آخر تحديث 05:31:00 PM

أخبار محلية - سياسية

اللجنة العليا لاستقطاب الدعم لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج تعقد اجتماعا

التاريخ : 07-02-2018 - 04:04:00 مساءً

الخرطوم 7 - 2 - 2018 م ( سونا ) -عقدت اللجنة العليا لإستقطاب الدعم لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج اجتماعا اليوم بقاعة ديوان الحكم الاتحادي براسة السفير إدريس يوسف سليمان وزير التعاون الدولي وعضوية كل من المجلس القومي لنزع السلاح ومفوضية نزع السلاح وإعادة التسريح ولجنة الخبراء وبعض ممثلي الوزارات ذات الصلة.
وثمن الوزير عمل اللجنة وتنفيذها للمحاور الموكلة لها والمناشط والبرامج التي قامت بها في الأيام السابقة وأكد الوزير ضرورة دمج المقاتلين السابقين في المجتمع وإدخالهم في التمويل الأصغر بتمليكهم مشاريع تساعدهم في الحياة اليومية.
ف ع
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء