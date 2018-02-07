رئيس الجمهورية يتسلم توصيات الملتقى السياحي





بورتسودان 7-2-2018م (سونا)- تسلم المشير عمر البشير رئيس الجمهورية في زيارة اليوم لولاية البحر الأحمر للمشاركة في ختام فعاليات مهرجان البحر الأحمر للسياحة والتسوق الحادي عشر تسلم توصيات الملتقي السياحي الذي نظمته وزارة السياحة بالبحر الأحمر في إطار فعاليات مهرجان البحر الأحمر للسياحة والتسوق الحادي عشر لتطوير النشاط السياحي بالسودان وذلك بالتنسيق مع ولايات نهر النيل، الشمالية، سنار، وولاية الخرطوم، وتناولت التوصيات في مجملها النهوض بصناعة السياحة بالبلاد من خلال الاهتمام بالبنيات التحتية، وتطوير وسائل الجذب السياحي، وتسهيل اجراءات دخول السياح، وفتح خطوط طيران عالمية مباشرة لتسهيل حركة انتقال السياح بالاضافة الى فتح كليات للسياحة بالجامعات السودانية، ونشر ثقافة السياحة في المجتمع السوداني، والاهتمام بتدريب الكوادر العاملة في هذا القطاع .

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