حزب الوطن بالنيل الأزرق ينظم ندوة سياسية حول مستقبل السلام







الدمازين في 7- 2- 2018( سونا)





- نظم حزب الوطن بداره بمحلية الدمازين ندوة سياسية كبري حول مستقبل السلام بمشاركة وفد لجنة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ولفيف من قيادات الحزب والأحزاب بالولاية .

وفى السياق ذاته اكد اللواء عمران يحيى يونس رئيس حزب الوطن سعادته بهذا اللقاء. الذي يجمع قادة العمل السياسي .

واشار الى تقدم الولاية في كافة المجالات و ثمن جهود القوى السياسية بالنيل الأزرق وتعاونها وتكاتفها من أجل السلام وأوضح بأن الحوار حمل العديد من البشريات وفي مقدمتها السلام و أشاد عمران باهتمام رئاسة الجمهورية وحرصها علي تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني وجدد ثقته في اهل الولاية وقدرتهم للوصول الى سلام يحقق الاستقرار ودعا عمران القوي السياسية بالولاية لتبني مبادرات مجتمعية تهدف لإعلاء صوت المواطنين والعمل على فتح قنوات للتواصل مع الممانعين

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وعلى الصعيد نفسه اشاد عمران بمستوى التنسيق والتماسك داخل أحزاب الولاية

واوضح أن لجنة تنفيذ مخرجات الحوار ستراقب كافة التوصيات خاصة المتعلقة بمعاش الناس .

المتحدثون في الندوة رحبوا بزيارة لجنة متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني

واكدوا ان القوى السياسية بالولاية في انسجام وتناغم وتسعى الى تحقيق السلام فيما طالبت جماهير الحزب بضرورة اشراكهم في وفد التفاوض لترجمة ما يريده أهل النيل الأزرق ورغبتهم الاكيدة لتحقيق السلام .



الأستاذ إدريس محمد البلال نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي قدم الشكر لحزب الوطن لاختيارهم الموفق لعنوان الندوة الذي يعبر عن أهل النيل الأزرق وأوضح أن القوى السياسية بالولاية تمشي على قدم وساق نحو الغايات المنشودة التي خرج بها الحوار الوطني في مجمل توصياته وناشد البلال الوفد المفاوض المكون من حكومة الوفاق بالسعي الدؤوب لتحقيق السلام وطالب حكومة الوفاق بالاهتمام بمعاش الناس. وحماية الاقتصاد السوداني

أما الأستاذ صديق عثمان رئيس حزب الأمة الفيدرالي رئيس لجنة الاسناد قال ان السلام مطلب حقيقي لكل شعب الولاية وسنعمل بكل قوة من أجله وأكد توافق الأحزاب السياسية المشاركة في حكومة الوفاق بالولاية وأوضح بأن التمييز الإيجابي للنيل الأزرق مطلوب لتحقيق العديد من المكاسب خاصة في المشاريع الحيوية.

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