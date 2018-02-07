نائب رئيس الجمهورية يؤكد أن الأمن أحد مرتكزات الدولة ولا تهاون فيه



الفولة

7ـ2ـ2018





(سونا) -أكد الاستاذ حسبو محمد عبدالرحمن نائب رئيس الجمهورية.ان الامن احد مرتكزات الدولة ولا مجاملة فيه.

وقال لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري بمدينة الفولة حاضرة ولاية غرب كردفان التي وصلها اليوم في زيارة تستمر ليومين يزور خلالها أربعا من المحليات قال إن الدولة مهتمة بالامن في اعلى مستوياتها مشيدا بالاستقرار الامني الذي تحقق بالولاية بعد اعلان وتنفيذ قرارات جمع السلاح ووقف الاحتراب القبلي قائلا (ان هذه الولاية كانت فى ازمة والان تحقق الاستقرار .



وقال نائب الرئيس إن قرار جمع السلاح فيه تحدٍّ كبير وان تنفيذه ساعد بشكل كبير في تحقيق الامن في الولايات،

وأوضح أن لغرب كردفان ومجاهديها والشهداء تاريخا ناصعا في الدفاع عن السودان، مطالبا بأن لا يهزم هذا التاريخ في القضايا المميتة والصراعات القبلية.

وأبان أنه لا تسامح مع من يتاجر بأرواح المواطنين او من يساوم بالأمن، مؤكدا تنفيذ جمع السلاح مهما كلف الأمر

وأشار الى ان الاستقرار الامني بالولاية انعكس على الزراعة والرعي والتجارة وحركة الرحل مما اسهم في زيادة الانتاج.



وقد اشاد بجهود حكومة الولاية والادارة الاهلية في تحقيق الامن مبينا انه لا تنمية من غير أمن

. وقد طالب المجتمع بالتفاعل مع القضايا الامنية ومحاربة المخدرات والفتن والتفلت وحيا نائب رئيس الجمهورية وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي ودورها في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية عبر ديوان الزكاة مشيدا بدافعي الزكاة في الولاية مناديا للاهتمام بزكاة الانعام ووجه الوزارات ذات الصلة بالمركز بدعم مشروعات التأمين الصحي حتى تتحقق التغطية الشاملة في العام 2020 مبينا ان مشروع التغطية الشاملة هو برنامج دولة، كما وجه وزارة النفط والغاز بتنفيذ المزيد من برامج المسؤولية المجتمعية بالولاية.



وحيا نائب رئيس الجمهورية الشباب ودورهم الطليعي في المجتمع ومحاربة المخدرات قائلا إن التحدي القادم يكمن في زيادة الإنتاج، مشيرا الى ان غرب كردفان ولاية منتجة وتتميز بكافة الموارد

كما اشاد ببرامج وزارة التربية والتعليم بالولاية وماقامت به في مجال توفير المدخلات التعليمية. وكشف نائب رئيس الجمهورية عن بشريات قادمة في جوانب تخفيف أعباء المعيشة.



من جهته اشاد الدكتور أبو القاسم الأمين بركة والي غرب كردفان بزيارة نائب رئيس الجمهورية ومساهمته في طي ملفات الصراع القبلي، مبينا أن قرار جمع السلاح قد اسهم في الامن والاستقرار بكافة المحليات.

وأكد بركة ان القوات النظامية بالولاية على استعداد ولها القدرة على حسم كافة التفلتات الأمنية في كافة محليات الولاية

وأبان أن برامج التنمية مستمرة في جميع المشروعات الخدمية بالولاية موضحا أن حكومته تخطط للارتقاء بالتعليم بشكل جيد وقال نعمل الآن على توفير تعليم جيد النوعية عبر المدارس النموذجية مبينا ان وزارة التربية والتعليم بالولاية قد سارت خطوات متقدمة في توفير الاجلاس والكتاب المدرسي .

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