تشريعي النيل الأبيض يجيز تقرير الأداء للعام 2017 وخطة العام 2018م لوزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة

كوستي في 7 - 2 - 2018م ( سونا ) - أجاز مجلس ولاية النيل الأبيض التشريعي في جلسته اليوم برئاسة الأستاذ إسماعيل نواي رئيس المجلس ، أجاز تقرير أداء العام 2017 ، و خطة العام 2018 لوزارة التخطيط العمراني و المرافق العامة ، اللذان قدمهما للمجلس المهندس حسن محمد كسكوس وزير التخطيط العمراني ، و أشار تقرير الأداء للعام 2017 م للإنجازات التي حققتها الوزارة بقطاعاتها المختلفة في مجالات الطرق الداخلية و مجال الإنتاج في شبكات الكهرباء و مشاريع المياه و تأهيل عدد من المرافق العامة في المستشفيات و البنيات الرياضة والثقافية ( الاستادات و المسارح ) و تأهيل عدد من المنشئات والمرافق الحكومية ،

وقال وزير التخطيط العمراني إن خطة العام الوزارة للعام 2018م أولت اهتماما كبيراً باستكمال تنفيذ المشروعات المستمرة و تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجديدة في قطاعات مياه الشرب ، الكهرباء ، الطرق و الجسور و المرافق العامة ، وأكد أن الخطة وضعت منهجاً مدروسا لتوزيع خارطة المشروعات التنموية والخدمية بعدالة على كل محليات الولاية و النهوض بمشاريع البنية التحتية بما يحقق الغايات الكلية لحكومة الولاية و معالجة قضايا السكن في المدن و الأرياف عبر التوزيع و التخطيط السليم للأرض وصولا لتنمية المجتمعات و الاستفادة من التمويل الأصغر في مشاريع إسكان و دعم العاملين و الشرائح الضعيفة ، و أبان وزير التخطيط العمراني أن الميزانية المصدقة لمشروعات التنمية لعام 2018 تبلغ ( 906،339،000 ) جنيه . وأكد أن مشروعات المياه و الطرق و الكهرباء للعام 2018 سيتم تنفيذها بنسبة عالية ترضي طموح مواطني الولاية و ذلك لتوفر التمويل لتلك المشروعات.



من جانبه دعا رئيس المجلس التشريعي لتنفيذ خطة وزارة التخطيط العمراني وفق ما ورد بها حول توفر تمويل المشروعات المدرجة بها بنسبة أكثر من 70% ، وطالب سيادته بإكمال العمل في محطات وشبكات المياه التي بدأ العمل فيها ولم تكتمل خاصة محطة مياه قوز البيض التي تأخر العمل بها لسنوات و الاهتمام بتوفير خدمات المياه لمناطق الهشاشة بالولاية وحل مشكلة مياه الشرب عبر المحطات النيلية المستديمة حتى تحل مشكلة العطش حلا جذريا، وجدد انحياز المجلس واهتمامه بمتابعة المشروعات الخدمية التي تلامس حياة المواطنين.



من جهتهم دعوا نواب المجلس خلال مداولاتهم حول تقرير الأداء و خطة العام 2018 دعوا لمضاعفة الجهود لإكمال كل المشروعات و الاهتمام بتوفير الخدمات الضرورية بالتركيز على مياه الشرب بمناطق الريف و الإسراع في تنفيذ شبكات المياه بالمدن و معالجة المياه لتفادي الآثار الصحية للمياه غير المكلورة خلال فترة الصيف ومضاعفة الجهود و متابعة الطرق القومية مع المركز لأهميتها الاقتصادية و الأمنية للولاية و تنفيذ الخريطة الكنتورية و الدراسة التي أعدت لتصريف مياه الأمطار بمدينة كوستي و إعادة النظر في الاراضي الاستثمارية لضمان استثمارها لا سيما الأراضي الواقعة في الحدود الشمالية للولاية مع ولاية الخرطوم .