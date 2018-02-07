وزير التعاون الدولي يمتدح دور البنك الدولي فى انفاذ العديد من المشروعات التنموية

الخرطوم7-2-2018م(سونا) - امتدح وزير التعاون الدولي الأستاذ إدريس سليمان الدعم الكبير الذي ظل يقدمه البنك الدولي للسودان خلال السنوات الماضية مما نتج عنه إنفاذ العديد من المشروعات التنموية في المركز والولايات .

ووفقا لتعميم صحفى أصدرته وزارة التعاون الدولى اليوم، فقد جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بالدكتور آدم كولبالي المدير القطري للبنك في السودان. وقال الوزير إن اللقاء تطرق إلى العديد من المحاور ذات الطابع الاقتصادي خاصة البرامج المتعلقة بمحاربة الفقر وتحسين سبل العيش، مشيراً إلي أن السودان يستضيف اعدادا كبيرة من اللاجئين والمهاجرين من دول الجوار. وقال ادريس "اتفقنا مع د. كولبالي على تكوين مجموعة عمل من شركاء التنمية والجهات الحكومية ذات الصلة من اجل استقطاب الدعم الفني للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان.

من جانبه أكد د. كولبالي ان البنك يعمل مع الشركاء الآخرين بتنسيق تام لتوفير الدعم وذلك من اجل النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية .

