رئيس الجمهورية يستهل زيارته اليوم لولاية البحر الأحمر بافتتاح مصنع شافي لإنتاج الملح المضاف إليه مادة اليود

بورتسودان 7-2-2018م (سونا

) - استهل المشير عمر البشير رئيس الجمهورية زيارته اليوم لولاية البحر الأحمر بافتتاح مصنع شافي لإنتاج الملح المضاف إليه مادة اليود بالمدينة الصناعية ببورتسودان التابع لشركة إطعام للاستثمار المحدودة ، وذلك في إطار البرنامج المصاحب لختام فعاليات مهرجان البحر الأحمر للسياحة والتسوق الحادي عشر الذي يشرفه المشير البشير. واستمع الرئيس إلى تنوير شامل من والي ولاية البحر الأحمر الأستاذ علي أحمد خلال مراسم الافتتاح حول جهود الولاية لترقية وتطوير القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار بتقديم التسهيلات اللازمة وإعفاء هذا القطاع من الرسوم المحلية، كما تحدث الأستاذ علي عثمان محمد طه رئيس مجلس إدارة شركة إطعام، موضحاً الأهداف الاستراتيجية لمصنع شافي، ودوره في توطين وتشجيع صناعة الملح الميودن، وحل المشاكل الصحية لنقص اليود بالسودان، وإنشاء مركز لتدريب العاملين في هذا المصنع .



من جانبه تحدث الأستاذ علي بندق مدير شركة إطعام، متناولا دور المصنع في تنمية وتطوير الموارد البحرية، وإعفاء البلاد من استيراد الملح الميودن، وأقراص تنقية المياه والأملاح المعدنية، مشيراً إلى استفادة الشركة من التجارب العالمية ونقل التجربة الاسبانية في إنتاج الملح الميودن لتحقيق إعلى معدلات الجودة في هذا المجال.

إلى ذلك افتتح رئيس الجمهورية مدرسة خديجة بنت خوليد الثانوية، والمركز الصحي بحي المطار وافتتح مدرسة عمر بن عبد العزيز بحي الاسكندرية ببورتسودان، في ذات البرنامج المصاحب لختام فعاليات المهرجان .